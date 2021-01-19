Украинская певица Настя Каменских подедилась домашними фото, на которых помиловалась с мужем

Вчера Настя рассказала, как вернулась домой после долгого отпуска на Мальдивах, который провела с супругом Алексеем Потапенко. Пара вернулась домой и сразу приступила к работе, о чем оповестила на своих страницах в социальной сети Инстаграм.

После этого артисты показали в разделе Стори серии личных снимков, которые тут же взбудоражили сеть. На милых кадрах Настя вместе со своей домашней любимицей Мими, а также с Потапом устроилась в постели за просмотром фильмов. К слову, пара всегда устраивает вечер фильмов на диване, пока рядом с ними нежится их питомец, показывая тем самым, что третий - не лишний и их любимица вполне может отдыхать вместе с ними.

Стоит отметить, что дома распорядок дня у звезд довольно простой. Они рано встают и уходят тренироваться, часто ходят на пробежку. Затем звезды плотно завтракают, так как считают, что это дает энергию на весь день.

«Я никогда не ем во время просмотра фильма, сериала или во время чтения. И вообще не беру телефон в руки, пока ем. Ведь когда мы отвлекаемся на что-то в процессе приема пищи, нам очень легко не заметить, что мы переедаем», - ранее подчеркнула Каменских.

Как видно из Стори, пара привыкла ложиться спать вовремя в одно и то же время, ведь недосыпание — это стресс для организма. Во время стресса уровень сахара в крови понижается и нам хочется есть.

Также Настя у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала раздетой. Настя сидела возле зеркала. Судя по фото на ней не было одежды, но она прикрылась розовой рубашечкой. Одной рукой Каменских держала телефон, а второй – прикрывала свой бюст. При этом зона декольте и плечи остались оголенными.

В комментариях знойной красотке оставили массу приятных слов и отзывов.

"Подумала уже, что Оля Полякова покрасилась в черный", "Вау, какой повод?", «Афродита», «Какая Вы красивая!», «Афигеть!!! Шикарная!», «Не похожа на себя», «После этого фото вся лента засияла. Красотка», «Очень нежно», «Когда она забеременеет?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Настю Каменских довели до слез перед камерами, Полякова не выдержала: "Что с ней? Почему она...".

Как сообщала Politeka, загоревшая Каменских в черном лифчике обескуражила видом на прогулке: "Каждый раз новое лицо".

Также Politeka писала, что Каменских в атласном платье покружилась перед камерой и засветила живот: "Пышненькой лучше была".