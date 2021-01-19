Украинская певица Настя Каменских подедилась домашними фото, на которых помиловалась с мужем
Вчера Настя рассказала, как вернулась домой после долгого отпуска на Мальдивах, который провела с супругом Алексеем Потапенко. Пара вернулась домой и сразу приступила к работе, о чем оповестила на своих страницах в социальной сети Инстаграм.
После этого артисты показали в разделе Стори серии личных снимков, которые тут же взбудоражили сеть. На милых кадрах Настя вместе со своей домашней любимицей Мими, а также с Потапом устроилась в постели за просмотром фильмов. К слову, пара всегда устраивает вечер фильмов на диване, пока рядом с ними нежится их питомец, показывая тем самым, что третий - не лишний и их любимица вполне может отдыхать вместе с ними.
Стоит отметить, что дома распорядок дня у звезд довольно простой. Они рано встают и уходят тренироваться, часто ходят на пробежку. Затем звезды плотно завтракают, так как считают, что это дает энергию на весь день.
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«Я никогда не ем во время просмотра фильма, сериала или во время чтения. И вообще не беру телефон в руки, пока ем. Ведь когда мы отвлекаемся на что-то в процессе приема пищи, нам очень легко не заметить, что мы переедаем», - ранее подчеркнула Каменских.
Как видно из Стори, пара привыкла ложиться спать вовремя в одно и то же время, ведь недосыпание — это стресс для организма. Во время стресса уровень сахара в крови понижается и нам хочется есть.
Также Настя у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала раздетой. Настя сидела возле зеркала. Судя по фото на ней не было одежды, но она прикрылась розовой рубашечкой. Одной рукой Каменских держала телефон, а второй – прикрывала свой бюст. При этом зона декольте и плечи остались оголенными.
В комментариях знойной красотке оставили массу приятных слов и отзывов.
"Подумала уже, что Оля Полякова покрасилась в черный", "Вау, какой повод?", «Афродита», «Какая Вы красивая!», «Афигеть!!! Шикарная!», «Не похожа на себя», «После этого фото вся лента засияла. Красотка», «Очень нежно», «Когда она забеременеет?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Настю Каменских довели до слез перед камерами, Полякова не выдержала: "Что с ней? Почему она...".
Как сообщала Politeka, загоревшая Каменских в черном лифчике обескуражила видом на прогулке: "Каждый раз новое лицо".
Также Politeka писала, что Каменских в атласном платье покружилась перед камерой и засветила живот: "Пышненькой лучше была".