Украинская певица Настя Каменских показала новый вечерний образ для отдыха на Мальдивах

Отправившись на отдых, Настя рассказала, что намерена провести время очень насыщенно, ведь хочет запомнить каждую секундочку пребывания в этом удивительно красивом месте. На Мальдивах звезда много отдыхает, гуляет по пляжу с мужем и не забывает о спортзале.

А вот по вечерам Каменских не стесняется преобразиться и выйти в свет в совершенно новых и неожиданных нарядах. Перед тем как устроить горячие танцы, Настя поделилась в разделе Стори яркими фото с новым образом. Так, певица смогла взбудоражить пользователей своими округлыми бедрами и пышными формами в новом платье.

Настя примерила модное атласное платье черного цвета с глубоким декольте. Также Каменских накрасила губы алой помадой и сделала укладку в виде волны. Каменских прикрыла рукой области живота и покрутилась перед камерой, чем удивила фанатов.

Каменских после похудения всегда привлекает внимание к себе при помощи откровенных образов с неизменным акцентом на свою фигуру. Во время отпуска на Мальдивах же звезда и вовсе не скромничает, подбирая каждый день для прогулки на пляже самые разными и открытые бикини. В этот раз «кукольный» купальник розового цвета идеально подчеркнул ее формы.

«Боже яка краса!!!! 🔥; гений чистой красоты😱; Красивая ,солнечная 💛; Настенька какая ж вы красотка; Десь під пальмою кривою, махала Настя гривою. 😍; Как приятно смотреть на радостных и счастливых людей, на душе так тепло становится🥰; Вы там на приколе, 🤣волосы в верх не как не могут быть; Стройняшка😍красотка 👌🏻👌🏻👌; фото заряжает 👍🏻😍; Очаровательная красотка 🌸; Прекрасная богиня на пляже; Что-то схуднула... пышненькая лучше была», - пишут пользователи.

Напомним, Каменских раскрепощенно покрутила формами в черном бикини: "Опять поправилась или беременна?"

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