Популярная украинская певица Настя Каменских расплакалась прямо на съемочной площадке

16 января состоялась премьера нового украинского музыкального шоу «Маска», в котором команде звездных детективов нужно угадывать, кто из их коллег по сцене выступает под разными затейливыми масками. Видео с одним из выступлений появилось на странице канала «Україна» в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, во время выступления конкурсанта в костюме Буйвола на съемочной площадке произошло непредвиденное. Пение артиста настолько растрогало звездного детектива Каменских, что певица заплакала, не сдержав эмоций. Во время номера она буквально не могла найти себе место, вскакивая из-за стола и подходя поближе к сцене.

Ее поведение удивило даже Олю Полякову.

«Что с ней? Почему она плачет?», - недовольно поинтересовалась певица.

В конце шоу стало известно, что под маской Буйвола скрывался пятый звездный детектив, однако его личность пока оставили в секрете.

Украинцы предполагают, что это мог быть муж Каменских, рэпер Потап, что объяснило бы бурную реакцию певицы.

«Мне кажется, что это Потап», «Не нравится то, что во время выступления поют или разговаривают судьи, тогда не слышно участника!», «И так понятно что это Потап», «Олег Винник 100%», «смысл шоу , ничего не открыли», «Невероятное шоу, спасибо Вам за такой положительный и эмоциональный вечер», - пишут люди.

Напомним, бесстыдный Потап взбудоражил Каменских пикантной выходкой на пляже, кадры: "Засунул булку в...".

Как сообщала Politeka, Каменских в кукольном мини-бикини сверкнула ягодицами, Полякова не сдержалась.

Также Politeka писала, что Каменских на Мальдивах забыла про стыд, показывая формы в расстегнутом платье.