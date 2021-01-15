Украинская певица Настя Каменских, отдыхающая на Мальдивах, показала свой новый образ в неоновом платье

Настя проводит жаркий отдых с мужем на Мальдивах, откуда делится самыми разными фото в разделе Стори в Инстаграм. При этом певица рассказывает, что уделяет время и тренировкам несмотря ни на что.

По словам Каменских, она встает рано утром на пробежку и посещает спортзал, чтобы поддерживать себя в форме, хотя ранее ее и критиковали за лишний вес. Сейчас певица показывает, как веселится на пляже и удивляет новыми трендовыми образами.

Недавно звезда поделилась с яркими фото для и показала новый образ, в котором вышла в сет. Небольшое неоновое платье подчеркнуло изгибы звезды, а расстегнутые пуговицы на зоне декольте подчеркнули бюст. В тоже время из-за фильтров внешности Насти стала непохожей на себя.

После того, как Каменских с Потапом улетела на Мальдивы, звезду засыпают комментариями под фото. На снимке звезда предстала одном из своих любимых пудровых бикини с принтом леопарда. Позируя в провокативной позе, Каменских подчеркнула талию и вызвала споры в сети.

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33-летней звезде советуют завести ребенка и сменить стиль, чтобы не задирать бикини так высоко:

«Может лучше ребёнка завести? 🤔 Скучно вам..перемены продолжаются.; А ещё выше нельзя трусы натянуть?; захочет натянет выше или ниже ,какая вам разница ,займитесь собой😂; Натянутые трусы по самое не хочу, для полных девушек, быстрый способ сделать бедра визуально стройными. Вот и всё. Поэтому и натягивает; 😊Пора о детях подумать? Далеко не худышка, сколько можно показывать свои телеса ,уже все забыли, что поете ...».

Напомним, Каменских раскрепощенно покрутила формами в черном бикини: "Опять поправилась или беременна?"

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