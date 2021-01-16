Украинская певица Настя Каменских, отдыхающая на Мальдивах, блеснула фигурой в кукольном мини-бикини розового цвета

Каменских после похудения всегда привлекает внимание к себе при помощи откровенных образов с неизменным акцентом на свою фигуру. Во время отпуска на Мальдивах же звезда и вовсе не скромничает, подбирая каждый день для прогулки на пляже самые разными и открытые бикини. В этот раз «кукольный» купальник розового цвета идеально подчеркнул ее формы.

Все прекрасно знают, что наш организм испытывает огромный стресс при резкой смене привычного образа жизни, поэтому Каменских всегда и везде следует определенному режиму даже в отпуске. Каменских просыпается в 6 утра, а ложится спать в 9-9:30 вечера. Также звезда пьет много воды и ест 4-5 раз в день маленькими порциями, чтобы контролировать вес.

Как видно, во время отдыха звезда также устраивает пляжные прогулки вместе с мужем довольно ранними утрами, чтобы насладиться временем вдвоем. Фанаты не смогли пройти мимо, оценила первой фото и сама Оля Полякова:

«Боже яка краса!!!! 🔥; гений чистой красоты😱; Красивая ,солнечная 💛; Настенька какая ж вы красотка; Десь під пальмою кривою, махала Настя гривою. 😍; Как приятно смотреть на радостных и счастливых людей, на душе так тепло становится🥰; Вы там на приколе, 🤣волосы в верх не как не могут быть; Стройняшка😍красотка 👌🏻👌🏻👌; фото заряжает 👍🏻😍; Очаровательная красотка 🌸; Прекрасная богиня на пляже; Что-то схуднула... пышненькая лучше была».

По словам Каменских, она встает рано утром на пробежку и посещает спортзал, чтобы поддерживать себя в форме, хотя ранее ее и критиковали за лишний вес. Сейчас певица показывает, как веселится на пляже и удивляет новыми трендовыми образами.

Недавно звезда поделилась с яркими фото для и показала новый образ, в котором вышла в сет. Небольшое неоновое платье подчеркнуло изгибы звезды, а расстегнутые пуговицы на зоне декольте подчеркнули бюст. В тоже время из-за фильтров внешности Насти стала непохожей на себя.

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