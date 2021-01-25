Общая беда настигла певицу Настю Каменских и победителя первого сезона "Голос країни!" Ивана Ганзеру
Как сообщает Politeka.net, 25 января оба артиста сообщили о потере отцов. Для Ивана Ганзеры отец был главной поддержкой во время вокального шоу, именно ему участник посвятил песню "Не плач, тато", которая принесла ему и Диане Арбениной победу в финале.
"Папа сегодня умер", - коротко сообщил певец на своей странице в соцсети "Facebook".
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Из-за травмы при рождении звезда "Голос країни" получил инвалидность по зрению. Глава семейства вел сельское хозяйство в Харьковской области, пока мама трудилась на почте. Иван появился у них в 1987 году, а в 1993-м родители потеряли старшего сына.
Пользователи соцсети в комментариях поддержали Ивана, не остался в стороне и певец Виктор Павлик:
"Иванко, прими мои соболезнования. Царство небесное. Пусть покоится с Богом"; "Прими наши искренние соболезнования. Царство ему небесное"; "Держись ... сочувствую ... Твой Отец был замечательным человеком ... светлая память!"; "Иван! Мои искренние соболезнования! Помню, как он болел за вас, его глаза, наполненные слезами радости и гордости за вас! .. Вечный покой и вечная память вашему папе!".
Ранее о смерти папы в "Инстаграм" рассказала Настя Каменских. Она выложила видео, снятое с Алексеем Иосифовичем на Новый год, пожилой мужчина рассказал звездной дочери, чего желает в 2021-м.
"Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!", - написала певица в соцсети.
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