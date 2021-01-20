Популярная украинская певица Настя Каменских решила воспроизвести яркое фото из своего детства

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Настя решила сравнить свой сегодняшний вид с тем, как она выглядела в детстве.

Для этого певица с максимальной точностью воспроизвела свое архивное фото. На старом снимке маленькая каменских лежит на кровати в красном свитере, кроссовках с цветной подошвой и большом красном берете с козырьком в клеточку.

На новом фото певица воспроизвела этот образ почти со стопроцентной точностью. При этом, судя по подписи, берет на ней тот же. Настя лежит на кровати, скрестив ноги и приложив ладони к лицу.

«Берет все еще сидит отлично. Листайте влево, чтобы найти отличия», - написала певица.

В комментариях к посту муж певицы, продюсер Потап написал: «Люблю обеих».

Поклонники Каменских тут же отреагировали на публикацию.

«Боже какая ты красивая», «У Вас очень хорошая энергетика», «Изменил лишь возраст Настя рад за тебя», «В любом возрасте прекрасная Настя», «Красная шапочка», «Как была красоткой, так и осталась», «Разницы нету», «Ну Настеньке нашей годы не почём. Как была девчонкой озорницей козявочкой так и осталась», «Совсем не изменилась», - пишут люди.

Напомним, сонная Каменских показала настоящую себя рядом с Потапом в постели: "Третий не лишний".

Как сообщала Politeka, раздетая Каменских поразила новой внешностью, звезду спутали с Поляковой: "Вау, какой повод?".

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