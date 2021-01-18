Украинская певица Настя Каменских поделилась пикантным фото из гримерки
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала раздетой. Настя сидела возле зеркала. Судя по фото на ней не было одежды, но она прикрылась розовой рубашечкой. Одной рукой Каменских держала телефон, а второй – прикрывала свой бюст. При этом зона декольте и плечи остались оголенными.
На голове у артистки красовалась невероятная прическа, украшенная белыми цветами. Особое внимание привлек загар певицы, которая только недавно вернулась с отдыха. Как известно, певица с мужем отдыхали на Мальдивах. Нежный макияж дополнил образ, заставив поклонников восхищаться внешностью своего кумира.
В комментариях знойной красотке оставили массу приятных слов и отзывов.
"Подумала уже, что Оля Полякова покрасилась в черный", "Вау, какой повод?", «Афродита», «Какая Вы красивая!», «Афигеть!!! Шикарная!», «Не похожа на себя», «После этого фото вся лента засияла. Красотка», «Очень нежно», «Когда она забеременеет?», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Настя Каменских поделилась ярким кадром с отдыха. Звезда позировала на фоне пальм в коротеньких шортиках и белой рубашке. Настя замерла в игривой позе, демонстрируя состояние счастья.
Напомним, что Настю Каменских довели до слез перед камерами, Полякова не выдержала: "Что с ней? Почему она...".
Как сообщала Politeka, загоревшая Каменских в черном лифчике обескуражила видом на прогулке: "Каждый раз новое лицо".
Также Politeka писала, что Каменских в атласном платье покружилась перед камерой и засветила живот: "Пышненькой лучше была".