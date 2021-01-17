Українська співачка Настя Каменських показала новий вечірній образ для відпочинку на Мальдівах

Відправившись на відпочинок, Настя розповіла, що має намір провести час дуже насичено, адже хоче запам'ятати кожну секундочку перебування в цьому дивно красивому місці. На Мальдівах зірка багато відпочиває, гуляє по пляжу з чоловіком і не забуває про спортзал.

А ось вечорами Каменських не соромиться перетворитися і вийти в світ в абсолютно нових і несподіваних нарядах. Перед тим як влаштувати гарячі танці, Настя поділилася в розділі Сторі яскравими фото з новим образом. Так, співачка змогла розбурхати користувачів своїми округлими стегнами і пишними формами в новій сукні.

Настя приміряла модну атласну сукню чорного кольору з глибоким декольте. Також Каменських нафарбувала губи червоною помадою і зробила укладку у вигляді хвилі. Каменських прикрила рукою області живота і покрутилася перед камерою, чим здивувала фанатів.

Каменських після схуднення завжди привертає увагу до себе за допомогою відвертих образів з незмінним акцентом на свою фігуру. Під час відпустки на Мальдівах ж зірка і зовсім не скромничає, підбираючи кожен день для прогулянки на пляжі найрізноманітніші і відкриті бікіні. Цього разу» ляльковий " купальник рожевого кольору ідеально підкреслив її форми.

"Боже яка краса!!!! 🔥 ; геній чистої краси😱; красива, Сонячна 💛; Настенька яка ж Ви красуня; Десь під пальмою кривою, махала Настя гривою. 😍; Як приємно дивитися на радісних і щасливих людей, на душі так тепло стає🥰; Ви там на приколі, 🤣волосся в гору не як не можуть бути; Струнка😍красуня 👌🏻👌🏻👌; фото заряджає 👍🏻😍; Чарівна красуня 🌸; Прекрасна богиня на пляжі; щось схуднула... пишненька краще була", - пишуть користувачі.

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