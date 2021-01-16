Популярна українська співачка Настя Каменських розплакалася прямо на знімальному майданчику

16 січня відбулася прем'єра нового українського музичного шоу» Маска", в якому команді зіркових детективів потрібно вгадувати, хто з їхніх колег по сцені виступає під різними вигадливими масками. Відео з одним з виступів з'явилося на сторінці каналу «Україна» в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, під час виступу конкурсанта в костюмі Буйвола на знімальному майданчику сталося непередбачене. Спів артиста настільки зворушив зоряного детектива Каменських, що співачка заплакала, не стримавши емоцій. Під час номера вона буквально не могла знайти собі місце, схоплюючись з-за столу і підходячи ближче до сцени.

Її поведінка здивувала навіть Олю Полякову.

"Що з нею? Чому вона плаче?",- невдоволено поцікавилася співачка.

В кінці шоу стало відомо, що під маскою Буйвола переховувався п'ятий зірковий детектив, проте його особистість поки залишили в секреті.

Українці припускають, що це міг бути чоловік Каменських, репер Потап, що пояснило б бурхливу реакцію співачки.

"Мені здається, що це Потап", " не подобається те, що під час виступу співають або розмовляють судді, тоді не чути учасника!«,» І так зрозуміло що це Потап«, "Олег Винник 100%», «сенс шоу, нічого не відкрили«," неймовірне шоу, дякую Вам за такий позитивний і емоційний вечір", - пишуть люди.

Нагадавши, безсоромний Потап розбурхав Каменських пікантною витівкою на пляжі, кадри: "засунув булку в...".

Як повідомляла Politeka, Каменських в ляльковому міні-бікіні блиснула сідницями, Полякова не стрималася.

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