Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася новими фото з відпустки на Мальдівах

Відпочиваючи на Мальдівах, співачка вирішила щодня показувати кілька десятків цікавих сторі і ділитися кумедними моментами з чоловіком Потапом. Перед тим як виїхати, зірка також показала кілька знімком, на яких постала в природному і просто вигляді.

Каменських не посоромилася прогулятися в простому спортивному ліфчику і показала себе без макіяжу, засвітивши при цьому свій свіжий загар. Раніше Настя вже відзначала, що в перший же день після приїзду згоріла і довелося поберегти себе, щоб не ходити червоною, як помідор.

Як видно на знімках, зірка дуже піклується про себе і свій зовнішній вигляд. Настя встає о шостій ранку і часто ходить на пробіжку, не ігноруючи тренування навіть у відпустці. Обов'язковий сніданок-каша, фрукти, овочі, зерновий хліб. Заняття в спортивному залі не менше 2 годин.

Доглядають кошти для обличчя Каменських вибирає тільки з натуральних компонентів. Також зірка часто користується тканинними масками, в їх склад входить колаген, пептиди, колаген і багато іншого.

Два рази на місяць зірка відвідує косметолога, роблячи чистку обличчя, масаж і пілінг. Через фільтри в Сторі, Каменських часто підозрюють в любові до уколів краси, проте зірка все спростовує.

Ми також писали, що Настя продовжує показувати шанувальникам на камеру, як проводить час і змінює вбрання. Нещодавно Каменських показала, як позує на пляжі - за її спиною можна побачити пальми і чисту морську воду. Каменських на кадрах щасливо бігає по білому піску, на її губах яскрава посмішка.

Користувачі Мережі тут же відповіли:

"Красуня виглядаєш чудово!!! 😍 ", "Красоточка 💋ти просто агонь наст Настя 😘", "дивно виглядає наряд, але кожен раз нове обличчя, чи то настрій чи фільтри", "я із захопленням спостерігала і надихалася неймовірною красою!", "Шикарний�💗�. Гарного Вам відпочинку💗 😘", "Я не зрозумію сорочка чи що в шорти заправлена? Це все одно що в труси я б майку заправив".

Нагадавши, Каменських розкуто покрутила формами в чорному бікіні.

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