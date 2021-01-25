Дружина загиблого, на жаль, не встигла

Трагедія сталася з 41-річним актором, стенд-ап коміком Олександром Шаляпіним. Його тіло виявили близько 4 ранку у своїй квартирі на Хорошівському шосе. Швидка констатувала смерть.

З'явилася інформація, що мертвим Шаляпіна знайшла дружина, яка повернулася з дачі. Жінка побачила в квартирі сліди крові, побоялася заходити туди одна і подзвонила знайомому. Відзначається, що у стендапера була пошкоджена рука. Одне з джерел повідомляє, що у нього були порізані вени.

Таким чином, в даний час висунута головна версія - суїцид. В обставинах події розбирається поліція.

Відомо, що у Шаляпіна останні 20 років були проблеми з алкоголем, а останні роки він перебував на лікуванні в клініці в Бєлгороді. До Москви він приїхав всього кілька днів тому.

Відзначимо, дебют актора в кінематографі відбувся в 2005-му році, коли йому запропонували роль Дурбазола в 2-й частині «Бумера». Поступово фільмографія поповнювалася новими картинами - "Свахою", "Глухарем", "Універом. Нова общага", "Карповим", «Бабусею легкої поведінки», «Жінками проти чоловіків», "Канікулами президента" і т. д.

У 2011 році Шаляпін голосно заявив про себе, як про коміка, на фестивалі «Велика різниця», завоювавши приз у номінації «Альтернативна пародія». А з 2012-го по 2014-й він значився постійним резидентом Stand Up на ТНТ.

Останні пости в Instagram були зроблені Шаляпіним ще в травні 2020-го. Зокрема, актор виставив фото з красунею-дружиною, підписавши: "Тримаємося друзі! Зараз складні часи, але ми якось повинні це пройти! Сил нам😎 💪".

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