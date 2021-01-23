Легендарный телеведущий Ларри Кинг скончался в медицинском центре

В субботу, 23 января, стало известно о смерти известного телеведущего, который был кумиром миллионов, передает Politeka.net. На момент смерти звезде было 87 лет.

Речь идет о Ларри Кинге, который вел собственно шоу "Larry King Live" с 1985 по 2010 год. Телеведущий в своей программе вел разговор в прямом эфире с какой-либо знаменитостью: видным политиком, бизнесменом, актером и др.

Шоу приобрело огромную популярность и считалось самой популярной передачей канала CNN.

О смерти 87-летнего телеведущего сообщили на его странице в Твиттере.

Известно, что Ларри Кинг умер в медицинском центре, куда в начале января попал с китайским вирусом.

Стоит отметить, что ведущий в 2017 году боролся с раком легких, а весной 2019-го прошел ангиопластику — открытие заблокированных холестерином коронарных артерий, в 2020-м - перенес инфаркт.

Подчеркнем, что Ларри Кинг за свою жизнь взял более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями.

В 2020 году Ларри Кинг рассказал - ушли из жизни его двое детей. 65-летний сын и 52-летняя дочь умерли с разницей в несколько недель.