На Закарпатье от легочной болезни умер молодой блогер-комик
В частности, остановилось сердце молодого блогера-комика, основателя "Фигляр-ТВ" Ивана Гамора. О его смерти в Facebook сообщил его друг Николай Сидоряк.
Он добавил, что Гамор до последнего верил, что выживет и сможет побороть эту болезнь.
"Всех вас он любил и всегда читал ваши комментарии. 2 января в 4:00 перестало биться сердце нашего друга, он боролся с легочной болезнью, но вам этого не говорил. Он считал, что нужно давать людям только позитив. Он навсегда останется в наших сердцах эту потерю не передать словами", – говорится в сообщении.
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Иван Гамор стал известным после комедийного сериала "Васько на Чехи", который публиковали на YouTube. Также он выкладывал в сети смешные видео, где рассказывались забавные новости Закарпатья.
Также ранее сообщалось, что в далекой Калифорнии умер Александр Кремко. Он был известным фотокорреспондентом, заслуженным журналистом Украины, почетным гражданином города Николаева и кавалером ордена "За заслуги" III степени.
При жизни он снимал съезды, фестивали, олимпиады, испытания авианосцев, международные военные учения и др. Был аккредитован на 1-м съезде народных депутатов СССР (1988). Персональные выставки А.А. Кремко проходили в Николаеве, Киеве, Москве, за рубежами бывшего СССР.
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
Как сообщала Politeka, умер известный украинец.
Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.