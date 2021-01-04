На Закарпатье от легочной болезни умер молодой блогер-комик

В частности, остановилось сердце молодого блогера-комика, основателя "Фигляр-ТВ" Ивана Гамора. О его смерти в Facebook сообщил его друг Николай Сидоряк.

Он добавил, что Гамор до последнего верил, что выживет и сможет побороть эту болезнь.

"Всех вас он любил и всегда читал ваши комментарии. 2 января в 4:00 перестало биться сердце нашего друга, он боролся с легочной болезнью, но вам этого не говорил. Он считал, что нужно давать людям только позитив. Он навсегда останется в наших сердцах эту потерю не передать словами", – говорится в сообщении.

Иван Гамор стал известным после комедийного сериала "Васько на Чехи", который публиковали на YouTube. Также он выкладывал в сети смешные видео, где рассказывались забавные новости Закарпатья.

Также ранее сообщалось, что в далекой Калифорнии умер Александр Кремко. Он был известным фотокорреспондентом, заслуженным журналистом Украины, почетным гражданином города Николаева и кавалером ордена "За заслуги" III степени.

При жизни он снимал съезды, фестивали, олимпиады, испытания авианосцев, международные военные учения и др. Был аккредитован на 1-м съезде народных депутатов СССР (1988). Персональные выставки А.А. Кремко проходили в Николаеве, Киеве, Москве, за рубежами бывшего СССР.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.