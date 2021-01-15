Ушел из жизни актер Александр Воробьев
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в пресс-службе Московского театра Олега Табакова.
По предварительной информации, актер умер после продолжительной болезни.
Он снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди них «Завод», «Участок», «Олигарх».
Также актер принимал участие в крупных кинопроектах — «Адмиралъ», «Ирония судьбы. Продолжение».
Ему было 58 лет.
Ани Лорак ошеломила роскошью своего особняка за три миллиона евро, новые фото: "Снежная королева"
Тина Кароль случайно засветила лишнее на домашних кадрах с сыном, фанаты ликуют: "Нога Дана?"
Дантес взъелся на Надю Дорофееву из-за денег, подробности конфликта: "Ты что, о**енела вообще!"
Звезду "Папиных дочек" нашли мертвым в собственном авто: первые подробности трагедии
"Чапкис отказывается от еды и воды": появилось фото и новые подробности о состоянии судьи «Танців з зірками»
В сеты выразили соболезнование в родным и близким актера в связи с тяжелой утратой.
Напомним, знаменитая актриса отошла в мир иной, на ее фильме выросло не одно поколение: детали трагедии.
Как сообщала Politeka, ушел из жизни легендарный актер, сыгравший "Человека-амфибию"
Также Politeka писала, что умер легендарный красавец-актер, который покорил сердца миллионов