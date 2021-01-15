"Александр Петрович, как же я тебя обожал!!! Светлая память", "Светлая память замечательному актёру!", "Светлая память прекрасному Артисту любимого театра!", "Саня, как же так? Хороший ты был мужик, а как актер супер! Эх, пока Саня... Светлая память", - писали пользователи сети.

Напомним, знаменитая актриса отошла в мир иной, на ее фильме выросло не одно поколение: детали трагедии.

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