Ушел из жизни актер Александр Воробьев

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в пресс-службе Московского театра Олега Табакова.

Через месяц, 14 февраля, ему бы исполнилось 59 лет.

"Артист создал на нашей сцене множество замечательных ролей. А некоторые спектакли без Воробьёва представить просто невозможно – например, «Два ангела, четыре человека».
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Петровича. Его уход – большое горе для всех нас", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, актер умер после продолжительной болезни.

Он снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди них «Завод», «Участок», «Олигарх».

Также актер принимал участие в крупных кинопроектах — «Адмиралъ», «Ирония судьбы. Продолжение».

Ему было 58 лет.

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В сеты выразили соболезнование в родным и близким актера в связи с тяжелой утратой.

"Александр Петрович, как же я тебя обожал!!! Светлая память", "Светлая память замечательному актёру!", "Светлая память прекрасному Артисту любимого театра!", "Саня, как же так? Хороший ты был мужик, а как актер супер! Эх, пока Саня... Светлая память", - писали пользователи сети.

Напомним, знаменитая актриса отошла в мир иной, на ее фильме выросло не одно поколение: детали трагедии.

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