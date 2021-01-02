Что произошло с легендой кино

Сердце известного советского артиста Владимира Коренева остановилось на 81-м году жизни

Об этом пишет Интерфакс.

Информацию о смерти известного артиста Владимира Коренева подтвердила его дочь.

На момент смерти Владимиру Кореневу, который обрел популярность после фильма "Человек-амфибия", было 80 лет.

По словам его дочери, перед смертью Владимир Коренев заразился китайским вирусом.

"Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с вирусом", - заявила Ирина Коронева в общении с журналистами.

Стоит отметить, что Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе и уже в 1957 году поступил в ГИТИС в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Конского и народной артистки СССР Ольги Андровской.

Главную роль в фильме "Человек-амфибия" Владимир Коренев получил на последнем курсе, после которой он приобрел широкую известность.

Помимо этого Владимиром Кореневым восхищались миллионы после ролей в таких фильмах, как "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и другие.

С 1961 года Владимир Коренев работал в Московском драматическом театре имени Константина Станиславского, где на протяжении нескольких лет был ведущим артистом.

Последний раз Владимир Коренев засветился в большом кино, сыграв роль "Владимира Немировича-Данченко" в российском сериале "Орлова и Александров".

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