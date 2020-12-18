На 76 году жизни умер британский актер Джереми Буллок
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил его коллега Марк Хэмилл в Twitter.
"Джереми Буллок был настоящим английским джентльменом. Прекрасный актер, и такой добрый ко всем, кому посчастливилось встретиться или поработать с ним. Я буду очень скучать по нему и так благодарен за то, что знал его", - написал он.
Буллок известный как первый исполнитель роли охотника за головами Бобы Фетта в трилогии "Звездных войн".
С 1958 года актер снялся в более 110 фильмов. Наиболее известные из них: "Доктор Кто", "О, счастливчик!", третий "Омен", картина "Бондиана", "Осьминожка", сериалы "Робин из Шервуда" и "Чисто английское убийство".
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