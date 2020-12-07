В понедельник, 7 декабря, стало известно о смерти известного советского и российского актера и режиссера Александра Гордона, который работал над картинами Андрея Тарковского

Как рассказывает Politeka, об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.

«На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича», - говорится в сообщении.

Уточним, что Гордон – выпускник режиссерского факультета ВГИКа 1960 года, учился у Михаила Ромма. Мужчина работал над фильмами Андрея Тарковского, такими как «Ностальгия» и «Жертвоприношение» в качестве режиссера дубляжа.

Вместе с ним Гордон снял картины «Убийца» и «Сегодня увольнения не будет».

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Об этом стало известно из Twitter ассоциация актеров Мексики. Они опубликовали фото Малени Моралес, сообщив о ее кончине.

«Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни», - отметили в сообщении.

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