"Он был нежным гигантом с золотым сердцем"

Знаменитый актер, сыгравший в фильмах "Темный рыцарь" и "Пятый элемент", ушел из жизни 10 декабря

Афроамериканскому актеру Тому Листеру-младшему было 62 года. Его нашли мертвым в собственной квартире. Вероятно, смерть наступила по естественным причинам, пишет TMZ.

Близкие рассказали правоохранителям, что актер перестал выходить на связь еще со среды.

Полицейские проникли в жилье Листера-младшего и обнаружили его тело.

Менеджер актера Синди Коуан подтвердила информацию.

"Мы подавлены. Он был нежным гигантом с золотым сердцем" — приводит Variety ее слова.

Карьера Тома Листера началась в восьмидесятые с рестлинга. Потом он стал часто появляться в кинобоевиках.

У Тома Листера был стеклянный глаз и крупное телосложение, поэтому неудивительно, что чаще всего ему приходилось изображать на экране персонажей устрашающего плана. Самой известной ролью был Диибо, амбал-бандит из франшизы "Пятница".

Листер снимался в "Пятом элементе", "Темном рыцаре", "Джеки Браун", "Универсальном солдате", "Полицейском из Беверли Хиллс 2" и других картинах.

Также в пилотной серии «Звездный путь: Энтерпрайз» Томми играл Клаанга – первого клингонца, контактировавшего с людьми. Листера можно легко узнать в клипах 50 Cent, Sublime, Ice Cube, Chamillionaire и Young Bleed.

Напомним, в России не стало знаменитого актера, болезнь оказалась сильнее: "Артист с большой буквы"

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь знаменитого актера, на фильмах с которым выросли миллионы: "Несколько дней находился в..."

Также Politeka писала, что остановилось сердце легенды "Звездных войн", его любили миллионы: "Да пребудет с ним сила!"