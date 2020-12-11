Знаменитый актер, сыгравший в фильмах "Темный рыцарь" и "Пятый элемент", ушел из жизни 10 декабря
Афроамериканскому актеру Тому Листеру-младшему было 62 года. Его нашли мертвым в собственной квартире. Вероятно, смерть наступила по естественным причинам, пишет TMZ.
Близкие рассказали правоохранителям, что актер перестал выходить на связь еще со среды.
Полицейские проникли в жилье Листера-младшего и обнаружили его тело.
Менеджер актера Синди Коуан подтвердила информацию.
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"Мы подавлены. Он был нежным гигантом с золотым сердцем" — приводит Variety ее слова.
Карьера Тома Листера началась в восьмидесятые с рестлинга. Потом он стал часто появляться в кинобоевиках.
У Тома Листера был стеклянный глаз и крупное телосложение, поэтому неудивительно, что чаще всего ему приходилось изображать на экране персонажей устрашающего плана. Самой известной ролью был Диибо, амбал-бандит из франшизы "Пятница".
Листер снимался в "Пятом элементе", "Темном рыцаре", "Джеки Браун", "Универсальном солдате", "Полицейском из Беверли Хиллс 2" и других картинах.
Также в пилотной серии «Звездный путь: Энтерпрайз» Томми играл Клаанга – первого клингонца, контактировавшего с людьми. Листера можно легко узнать в клипах 50 Cent, Sublime, Ice Cube, Chamillionaire и Young Bleed.
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