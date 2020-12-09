Ушел из жизни советский и российский актер Александр Самойлов

Как передает Politeka.net, о тяжкой утрате сообщила его коллега и поэтесса Мария Ватутина на своей страничке в Facebook.

До последних дней актер работал и умер в результате продолжительной болезни.

"У нашего театра сегодня горе. Ушел Александр Самойлов. Артист с большой буквы. Он еще значится в лежащем передо мной распределении на Фирса в "Вишневом саде"... Я, конечно, его лично не знала, видела на репетициях только. Но ведь мы все его знаем по огромному количеству ролей в кино. Артист по природе, по генам, на молекулярном уровне. И мне очень жаль тех наших артистов, которые прошли с Александром Владимировичем большой путь. Такие пробоины остаются навсегда. На память", - говорится в сообщении.

Самойлов сыграл в фильмах: «Зимородок», «Бой на перекрестке», «Две судьбы», «На безымянной высоте», «Марш Турецкого», «Кулагин и партнеры», «Солдаты», «Слуга Государев», «Знахарь», «Глухарь», «Балабол».

Ранее мы сообщали, что умер знаменитый российский актер Борис Плотников, который сыграл роль доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

У него был диагностирован китайский вирус. Артист несколько дней находился в тяжелом состоянии на ИВЛ и скончался в среду, 2 декабря, в возрасте 71 года.

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