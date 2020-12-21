Британская актриса Розалинд Найт, снявшаяся в сериале «Шерлок», умерла в возрасте 87 лет
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщило британское издание "Metro" со ссылкой на семью актрисы.
Розалинд Найт скончалась в субботу, 19 декабря. Причина смерти не сообщается.
Актриса исполнила эпизодические роли в таких сериалах, как «Дуракам везет», «Приключения Шерлока Холмса», «Пуаро», «Дживс и Вустер», «Чисто английские убийства», «Мисс Марпл» и «Корона».
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Буллок известный как первый исполнитель роли охотника за головами Бобы Фетта в трилогии "Звездных войн".
С 1958 года актер снялся в более 110 фильмов.
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