Не стало великого французского актера Робера Оссейна, известного по роли в киносаге "Анжелика"

Причиной смерти знаменитости стал китайский вирус, передает журнал Le Point. Отмечается, что Оссейн умер через несколько часов после своего дня рождения - 30 декабря ему исполнилось 93 года.

Опасным вирусом актер заразился во время предыдущей госпитализации, уточняет издание.

В одном из последних интервью Оссейн пошутил: «Умирать страшно, потому что это на всю жизнь».

Пользователи Твиттера выражают соболезнования в связи с уходом актера. Многие выросли на его фильмах.

"Его отец был азербайджанцем, и он сам очень любил Азербайджан, или все его знали! Покойся с миром! Может, он встретит бога!"; "какая печаль, театральный энтузиаст для всех и незабываемый Жоффри де Пейрак. Спасибо, сэр"; "2020 год прогнивший до конца. RIP Г-н Робер Оссейн", - комментируют трагедию в Сети.

Карьера Робера началась в пятнадцать лет, когда он начал заниматься в студии при театре «Старая голубятня», потом окончил курсы Рене Симона и выступал на сцене. Особую популярность имел в «Театре ужасов» — «Гран-Гиньоль», где был постановщиком ряда спектаклей.

Самой известной ролью Оссейна стал граф Жоффрей де Пейрак в киносаге «Анжелика», где его партнершей стала французская актриса Мишель Мерсье. Они снимались вместе восемь раз: пять раз в «Анжелике», и еще трижды в фильмах «Вторая истина», «Гром небесный» и «Веревка и кольт».

На счету француза было более 100 фильмов.

В качестве режиссера он снял около 20 фильмов, ко многим написал сценарии. В 1970-1979 годы Робер Оссейн возглавлял Национальный народный театр в Реймсе, десятки его спектаклей были поставлены в Париже.

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