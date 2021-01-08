Ушла из жизни американская актриса Мэрион Рэмси



Об этом сообщает издание Variety.

Согласно данным, умерла актриса 7 января в своем доме в Лос-Анджелесе. Ей было 73 года.

Рэмси играла в мюзиклах, снималась на телевидении, но настоящую славу ей принесла «Полицейская академия». Первая часть комедии вышла в 1984 году.

Мэрион запомнилась зрителям именно по роли застенчивой тонкоголосой курсантки Лаверн Хукс с "Полицейской академии".

Причина смерти актрисы пока не установлена, но известно, что в последнее время она болела.





Кроме актерской карьеры Рэмси занималась музыкой. Она была певицей и автором песен, а свою карьеру она начинала с мюзиклов на Бродвее.

Ее карьера в кино и на телевидении началась после того, как она сыграла главную роль в «Джефферсонах», а затем она стала постоянным участником скетч-шоу «Кос».

У нее остались три ее брата.

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