Ушла из жизни американская актриса Мэрион Рэмси
Об этом сообщает издание Variety.
Согласно данным, умерла актриса 7 января в своем доме в Лос-Анджелесе. Ей было 73 года.
Рэмси играла в мюзиклах, снималась на телевидении, но настоящую славу ей принесла «Полицейская академия». Первая часть комедии вышла в 1984 году.
Мэрион запомнилась зрителям именно по роли застенчивой тонкоголосой курсантки Лаверн Хукс с "Полицейской академии".
Причина смерти актрисы пока не установлена, но известно, что в последнее время она болела.
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Кроме актерской карьеры Рэмси занималась музыкой. Она была певицей и автором песен, а свою карьеру она начинала с мюзиклов на Бродвее.
Ее карьера в кино и на телевидении началась после того, как она сыграла главную роль в «Джефферсонах», а затем она стала постоянным участником скетч-шоу «Кос».
У нее остались три ее брата.
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