Умерла британская актриса Барбара Виндзор

Трагическую новость сообщило британское издание BBC.

Причиною смерти звезды стала болезнь Альцгеймера. Жизнь 82-летней актрисы оборвалась в лондонском доме престарелых.

Виндзор за свою актерскую карьеру снялась в более чем 50 кинолентах, а наибольшую славу ей принесли фильмы "Так держать" и "Алиса в стране чудес".





Стоит отметить, что за последние дни мир кино потрясла не одна трагическая новость.



Так, сегодня, 11 декабря, стало известно, что российский Николай Иванов умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни, и вместе с актером ушла целая эпоха.

"Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря — для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас", — сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского ТЮЗа, где выступал артист.





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Причиной его смерти стал "китайский" вирус.



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