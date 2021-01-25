Супруга погибшего, к сожалению, не успела

Трагедия произошла с 41-летним актером, стенд-ап комиком Александром Шаляпиным. Его тело обнаружили около 4 утра в своей квартире на Хорошевском шоссе. Приехавшая скорая констатировала смерть.

Появилась информация, что мертвым Шаляпина нашла супруга, вернувшаяся с дачи. Женщина увидела в квартире следы крови, побоялась заходить туда одна и позвонила знакомому. Отмечается, что у стендапера была повреждена рука. Один из источников сообщает, что у него были порезаны вены.

Таким образом, в настоящее время выдвинута главная версия случившегося - суицид. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Известно, что у Шаляпина последние 20 лет были проблемы с алкоголем, а последние годы он находился на лечении в клинике в Белгороде. В Москву он приехал всего несколько дней назад.

Отметим, дебют актера в кинематографе состоялся в 2005-м году, когда ему предложили роль Дурбазола в 2-й части «Бумера». Постепенно фильмография пополнялась новыми картинами — «Свахой», «Глухарем», «Универом. Новая общага», «Карповым», «Бабушкой легкого поведения», «Женщинами против мужчин», «Каникулами президента» и т. д.

В 2011 году Шаляпин громко заявил о себе, как о комике, на фестивале «Большая разница», завоевав приз в номинации «Альтернативная пародия». А с 2012-го по 2014-й он числился постоянным резидентом Stand Up на ТНТ.

Последние посты в Инстаграм были сделаны Шаляпиным еще в мае 2020-го. В частности, актер выставил фото с красавицей-женой, подписав: "Держимся ребята! Сейчас сложные времена, но мы как-то должны это пройти! Сил нам 😎💪🏻".

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