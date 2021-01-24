Появились новые подробности смерти советского актера и звезды фильма "Человек-амфибия" Владимира Коренева
Детали рассказала его жена Алевтина Константиновна, пишет Телепрограмма.
Как известно, звезда фильма "Человек-амфибия" Владимир Коренев умер 2 января 2021 года от осложнений, вызванных китайским вирусом.
По словам его жены, Владимир Коренев умер без мучений и страданий, находясь в коме.
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"Мы в апреле должны были 60 лет со дня свадьбы отпраздновать. Мы были счастливой семьей. Он обожал дочь и внука. Про внука всегда говорил: "Мой любименький". Был очень нежным с ним. Слава богу, что он умер в коме. Он ничего не слышал уже в последние дни жизни. Не хотел, чтобы я переживала за него", - заявила Алевтина Константиновна.
Подруга советского актера вспомнила, как в юные годы они симпатизировали друг другу. Однако они решили только дружить, поскольку Владимир Коренев очень любил свою жену и боялся ее потерять. Лариса Лужина также добавила, что он всегда отбивался от поклонниц.
Ранее мы рассказывали, что Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе и уже в 1957 году поступил в ГИТИС в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Конского и народной артистки СССР Ольги Андровской, а популярным стал после роли в фильме "Человек-амфибия".
Помимо этого, Владимир Коренев работал в Московском драматическом театре имени Константина Станиславского.
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