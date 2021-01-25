Все своє життя віддав кіно

Пішов з життя американський актор театру, кіно і телебачення Грегорі Сьєрра

Як уточнюється, причиною смерті Сьєрри стало онкологічне захворювання. Він помер ще 4 січня в Каліфорнії, проте інформація була опублікована нещодавно.

Про це повідомляє портал Deadline з посиланням на близьких артиста. Крім того, американський актор Карл Дідріх Бадер в Twitter висловив своє співчуття родині і близьким актора.

"Я думав, що він був величним і я просто любив, коли бачив його виступи по телевізору, але він також був чудовим у пошуку істини", - написав Бадер.

Багато шанувальників талановитого актора дякують Сьєрра за спадщину, спогади і сміх, які він залишив. Багато хто будуть за ним нудьгувати і ніколи його не забудуть.

Грегорі Сьєрра народився в Нью-Йорку 25 січня 1937 року. Був членом трупи Шекспірівського театру, виступав на різних фестивалях і в постановках, значився як резервний артист на Бродвеї.

Після переїзду в Лос-Анджелес знімався в ряді телевізійних серіалів, серед яких «Коломбо», «Секретні матеріали» і «Поліція Майамі: Відділ моралі». Він також виконав ролі в кінокартинах «Під планетою мавп" «Прямо», «Палаюче пекло» та інші. Актор працював з королівською шекспірівською трупою.

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