Появились подробности смерти известной во всем мире 50-летней британской модели Стеллы Теннант

Семья Стеллы Теннант подтвердила обстоятельства ее смерти. Причина - самоубийство, говорится в сообщении The Telegraph.

«После смерти Стеллы нас потрясло количество сообщений сочувствия и поддержки. Она была красивой душой, которую обожали близкие родственники и хорошие друзья, чувствительная и талантливая женщина, чьи творческие способности, интеллект и юмор затронули многих», - говорится в заявлении семьи.

Родственники отметили, что Стелла некоторое время болела.

«Так что это вопрос нашей глубочайшей печали и отчаяния, что она не могла продолжать жить, несмотря на любовь самых близких к ней людей», - сказано в сообщении.

Без мамы остались четверо детей от 15 до 22 лет – Марсель, Сесилия, Жасмин и Айрис.

Напомним, Стелла Теннант, чей андрогинный вид сделал ее одним из самых запоминающихся лиц 90-х, скончалась 22 декабря в возрасте 50 лет.

«Стелла была замечательной женщиной и вдохновляла всех нас. Ее будет очень не хватать.

Стелла Теннант она работала с легендарными модельерами Гельмутом Лангом, Карлом Лагерфельдом, Марком Джейкобсом, Александром МакКуином и Джанни Версаче и работал с такими брендами высокой моды, как Valentino и Dior Джона Гальяно. На протяжении многих лет она появлялась в рекламных кампаниях Calvin Klein, Chanel, Hermès и Burberry.

Напомним, умерла знаменитая модель, ее красотой восхищались миллионы: «настоящая муза».

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