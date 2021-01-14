Бывшая американская актриса Джессика Кэмпбелл, наиболее известная по роли Тэмми Мецлер в «Выскочке», умерла в гостях у своей матери

38-летней Джессики внезапно не стало 29 декабря 2020. Вот уже почти месяц семья ждет результаты вскрытия, чтобы понять, что послужило причиной ее смерти, передает TMZ.

По словам двоюродной сестры Сары Весслинг, в день своей смерти Джессика после работы заехала к матери и тети, чтобы их навестить.

В какой-то момент звезда пошла в ванную, но так и не вышла, а когда тетя пошла проверить, то нашла ее тело на полу. Женщина попыталась реанимировать пострадавшую, но тщетно. Не получилось вернуть актрису к жизни и у прибывших медиков.

Родные говорят, что Джессика жаловалась на заложенность носа и чувствовала, что простужается, но они не думали, что это был китайский вирус. Скоро ожидаются результаты вскрытия, которые покажут истинную причину смерти, надеется ее семья.

Отметим, карьера Кэмпбелл хоть и длилась не долго (с 1992 по 2003 года), но ее все равно помнят и любят по ярким ролям. Так, она сыграла в фильме "Выскочка" (1999) вместе с Риз Уизерспун, Мэтью Бродериком и Крисом Кляйном - играла его младшую сестру. Участие в этом проекте принесла Джессике номинацию на премию Independent Spirit Award за лучшую дебютную роль.

Кроме того, она стала приглашенной звездой в популярном сериале «Чудики и чокнутые» и снялась в фильмах «Безопасность вещей» и «Хлам», прежде чем бросить актерскую игру.

У нее остались муж Дэниел Пэпкин и 10-летний сын Оливер. После завершения актерской карьеры Джессика работала врачом-натуропатом.

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