Жизнь известной модели трагически оборвалась после очередной операции

Об этом пишет издание Стархит.

Речь идет о мексиканской модели Джоселин Кано, которую называли местной Ким Кардашьян.

Девушка приобрела популярность в социальных сетях после фотографий в нижнем белье и многочисленных пластических операций.

По информации журналистов, Джоселин Кано еще 7 декабря отправилась в Колумбию на пластику ягодиц, и после операции девушка скончалась.

Семья Джоселин пока официально эту информацию не подтвердила, но местные СМИ утверждают, что с мексиканской "Ким Кардашьян" уже попрощались в Калифорнии, где она последнее время жила.

Девушка до популярности работала фитнес-тренером, а фотомоделью стала для местных изданий, когда еще училась в школе.

Джоселин Кано завоевала популярность в 2015 году, когда засветилась в клипе американского исполнителя Херардо Ортиса. К своим 29 годам сделала несколько операций, в том числе увеличивала грудь и изменяла форму ягодиц, из-за чего ее начали называть мексиканской Ким Кардашьян.

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