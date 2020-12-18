Жизнь известной модели трагически оборвалась после очередной операции
Об этом пишет издание Стархит.
Речь идет о мексиканской модели Джоселин Кано, которую называли местной Ким Кардашьян.
Девушка приобрела популярность в социальных сетях после фотографий в нижнем белье и многочисленных пластических операций.
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По информации журналистов, Джоселин Кано еще 7 декабря отправилась в Колумбию на пластику ягодиц, и после операции девушка скончалась.
Семья Джоселин пока официально эту информацию не подтвердила, но местные СМИ утверждают, что с мексиканской "Ким Кардашьян" уже попрощались в Калифорнии, где она последнее время жила.
Девушка до популярности работала фитнес-тренером, а фотомоделью стала для местных изданий, когда еще училась в школе.
Джоселин Кано завоевала популярность в 2015 году, когда засветилась в клипе американского исполнителя Херардо Ортиса. К своим 29 годам сделала несколько операций, в том числе увеличивала грудь и изменяла форму ягодиц, из-за чего ее начали называть мексиканской Ким Кардашьян.
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