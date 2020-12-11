В Латвии умер южнокорейский режиссер Ким Ки Дук

Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на директора рижского филиала фестиваля документального кино «Артдокфест» Виталия Манского.

Сердце всемирно известного режиссера остановилось на 60-м году жизни, а причиной смерти называю "китайский" вирус.



Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей прибыл через Эстонию из Санкт-Петербурга.

Ким Ки Дук (Kim Ki Duk) — всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля — за ленту "Самаритянка". Одним из самых популярных фильмов, который был создан Ким является "Весна, лето, осень, зима и снова весна".

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Как сообщил Николай Коляда, коллега погибшего, режиссер бил убит.

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45-летняя звезда ушла из жизни еще 18 ноября, более недели семья молчала о трагедии.

Обидина известна по ролях в фильмах "Остров", "Ветка сирени" и "Довлатов", сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Преступление и наказание" и "Мажор-3".

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

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