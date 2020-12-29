Скончался французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден

Легендарному модельеру было 98 лет. О смерти Кардена сообщила его семья, передает AFP.

Карден, который родился в Италии в 1922 году, но эмигрировал во Францию маленьким ребенком, ушел из жизни в больнице в Нейи на западе Парижа во вторник, 29 декабря. Точная причина смерти пока не оглашалась.



До самого конца он интересовался модой, которая оставалась «наркотиком» модельера. В частности об этом свидетльствует недавнее открытие его бутика в центре Парижа.

Пьер Карден был известен своим авангардным стилем и «дизайном космической эры». Модельер предпочитал геометрические формы и мотивы, часто игнорируя женские формы. Он продвинулся в моде унисекс, иногда экспериментальной и не всегда практичной.

Свою карьеру Карден начинал в качестве театрального художника, затем работал в ателье Кристиана Диора.

Карден основал свой модный дом в 1950 году и представил «платье-пузырь» в 1954 году. В последующие десятилетия построил настоящую бизнес-империю, в которую входил также легендарный ресторан "Максим".



Пьер Карден был назначен послом доброй воли ЮНЕСКО в 1991 г. и послом доброй воли FAO 16 октября 2009 г.

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