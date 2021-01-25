Всю свою жизнь отдал кино

Ушел из жизни американский актер театра, кино и телевидения Грегори Сьерра

Как уточняется, причиной смерти Сьерры стало онкологическое заболевание. Он скончался еще 4 января в Калифорнии, однако информация была опубликована недавно.

Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на близких артиста. Кроме того, американский актер Карл Дидрих Бадер в Twitter высказал свое сочуствие семье и близким актера.

"Я думал, что он был величайшим и я просто любил, когда видел его выступления по телевизору, но он также был превосходен в поиске истины", - написал Бадер.

Многие поклонники талантливого актера благодарят Сьерра за наследие, воспоминания и смех, которые он оставил. Многие будут за ним скучать и никогда его не забудут.

Грегори Сьерра родился в Нью-Йорке 25 января 1937 года. Являлся членом труппы Шекспировского театра, выступал на различных фестивалях и в постановках, числился как резервный артист на Бродвее.

После переезда в Лос-Анджелес снимался в ряде телевизионных сериалов, среди которых «Коломбо», «Секретные материалы» и «Полиция Майами: отдел нравов». Он также исполнил роли в кинокартинах «Под планетой обезьян», «Прямо», «Пылающий ад» и другие. Актер работал с Королевской шекспировской труппой.

Напомним, жизнь знаменитой актрисы оборвалась при таинственных обстоятельствах, была совсем молодой.

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