Известная британская поп-певица, диджей и музыкальный продюсер Sophie умерла в результате несчастного случая

Об этом сообщили в пресс-службе 34-летней исполнительницы. Трагедия произошла рано утром 30 января в доме Софи в Афинах, где она жила в последнее время.

«С глубоким сожалением я вынужден сообщить, что музыкант и продюсер Sophie скончалась сегодня около 04:00 в доме, где она проживала в Афинах, после внезапного несчастного случая», - рассказали в команде звезды.

Позже лейбл Transgressive and Future Classic выпустил заявление, в котором раскрыл подробности трагического инцидента. Так, в нем говорится, что Софи пошла наверх, чтобы посмотреть на полную луну. По дороге певица поскользнулась и упала.

Софи с детства мечтала стать диджеем. Свой первый сингл Nothing More to Say она выпустила в 2013 году. В 2017 году исполнительница совершила каминг-аут как трансгендерная женщина в клипе на свою песню Itʼs Okay to Cry.

Единственный сольный альбом исполнительницы Oil of Every Pearlʼs Un-Insides был номинирован на премию «Грэмми».

