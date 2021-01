Відома британська поп-співачка, діджей і музичний продюсер Sophie померла в результаті нещасного випадку

Про це повідомили в прес-службі 34-річної виконавиці. Трагедія сталася рано вранці 30 січня в будинку Софі в Афінах, де вона жила останнім часом.

"З глибоким жалем я змушений повідомити, що музикант і продюсер Sophie померла сьогодні близько 04:00 в будинку, де вона проживала в Афінах, після раптового нещасного випадку", - розповіли в команді зірки.

Пізніше лейбл Transgressive and Future Classic випустив заяву, в якій розкрив подробиці трагічного інциденту. Так, в ньому говориться, що Софі пішла наверх, щоб подивитися на повний місяць. По дорозі співачка послизнулася і впала.

Софі з дитинства мріяла стати діджеєм. Свій перший сингл Nothing More to Say вона випустила в 2013 році. У 2017 році виконавиця зробила камінг-аут як трансгендерна жінка в кліпі на свою пісню It's Okay to Cry.

Єдиний сольний альбом виконавиці Oil of Every Pearl's Un-Insides був номінований на премію «Греммі».

Раніше ми писали, що відома оперна співачка родом з Харкова Олександра Тарасова померла від китайського вірусу.

Про її смерть близькі повідомили на початку січня. Відомо, що Тарасова потрапила в лікарню 24 грудня, а 29 її перевели в реанімацію у важкому стані.

Нагадаємо, вірус забрав життя співачки з Харкова: "Така сильна і вперта, але піддалася цій заразі".

Як повідомляла Politeka, раптово пішла з життя молода актриса-красуня, їй було всього 26 років: розкриті загадкові подробиці.

Також Politeka писала, що знаменита актриса відійшла в інший світ, на її фільмі виросло не одне покоління: деталі трагедії.