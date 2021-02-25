Стало известно о кончине известного художника-постановщика Владимире Зуйкове

Благодаря таланту этого человека, жизни многих детей стала ярче и веселее, пишет Politeka.net.

Так, 25 февраля стало известно о смерти одного из создателей советских мультфильмов о Винни-Пухе, художнике-постановщике анимационных фильмов 86-летнего Владимира Зуйкова. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Последний отметил, что художник был одним из выдающихся людей советской анимации.

Причина смерти - последствия перенесенного коронавируса.

Известно, что Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. В 1967 году он стал художником-постановщиком на студии «Союзмультфильм». Среди наиболее известных работ Зуйкова — мультфильмы трилогии про Винни-Пуха.

Всего художник принял участие в создании свыше 30 анимационных фильмов, в частности: «Фильм, фильм, фильм», «Халиф-аист», «Икар и мудрецы».

Кроме того Владимир Зуйков делал иллюстрации для детских книг и преподавал во ВГИКе на кафедре режиссуры анимационного кино.

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