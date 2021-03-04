Ушел из жизни украинский музыкант и певец Андрей Коропчук

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил его товарищ на своей страничке в Facebook.

"Умер Андрей Коропчук", - написал Любомир Микитюк.

Знакомые Андрея Коропчука сообщают, что музыкант умер внезапно. Вместе с тем причины его смерти не называют. В последние годы своей жизни Андрей Коропчук был участником группы "Музыкальная кухня".

Андрей Коропчук в 90-х годах был солистом-гитаристом известной группы МакБенд и автором популярной песни "Стометровка".

Украинцы в сети выразили соболезнования тяжелой потере.

"Эта новость прибила меня. Покойся с Богом Андрюша!", "Трудно осознать... слезы находят. Сочувствую всей семье, земля ему пусть будет пухом", "Ушел из жизни один из лучших моих учеников. Это был наш Garry Moor! Жаль! Вечная память !", "Страшная новость ... Покойся с миром ... Царство небесное и вечная память", - писали в комментариях под постом.





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