В возрасте 95 лет умер номинант на "Оскар" Хэл Холбрук

С опозданием практически на неделю поклонники американского кинематографа узнали о том, что скончался известный артист Хэл Холбрук, снимавшийся в фильмах Стивена Спилберга и Фрэнсиса Лоуренса.

Об этом информирует The New York Times ссылаясь на ассистентку артиста Джойс Коэн. О причине смерти она умолчала, ведь не смогла подобрать слов.

Театральная карьера Холбрука началась в 1950-х. В 1966 г. он был удостоен премии "Тони" за роль в пьесе "Марк Твен сегодня вечером".

Мировую известность Хэлу Холбруку принесли роли в таких кинолентах как "Вся президентская рать" и "Линкольн", а за роль в кинофильме "В диких условиях" артист был номинирован на премию "Оскар". Он стал иконой театра и кино.

Холбрук также снялся во огромном количестве телесериалов и фильмов. Хэл Холбрук также снялся в таких фильмах, как "Вся королевская рать", "Туман", "Большая белая надежда", "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", "Высшая сила", "Джулия", "Похищение президента" и "Калейдоскоп ужасов".

Также ранее сообщалось, что стало известно о смерти актера, Виктора Павлюченкова.

Как отмечается, артист Виктор Павлюченков скончался на 58-м году жизни. Сообщается, что актер умер скоропостижно. Актер театра и кино также был каскадером и сценаристом телевизионных передач на каналах РЕН ТВ, РТР, ТВЦ. Кроме того, Павлюченков сам сочинял песни.

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