Василий Лановой оказался на грани жизни и смерти

87-летний народный артист СССР уже почти месяц лежит в больнице, куда его в начале января вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали с коронавирусом.

В четверг, 28 января, стало известно о резком ухудшении состояния здоровья Василия Семеновича. Надежды врачей на то, что актеру станет лучше, оказались тщетными. Несмотря на то, что четыре последние теста на наличие вируса, показали отрицательный результат.

Известно, что легенду экстренно перевели в реанимацию, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких, так как у него резко упал уровень кислорода в крови. Состояние Ланового оценивается, как тяжелое.

Ранее мы сообщали, по словам Купченко, у которой также подтвердися коронавирус, когда Василия Семеновича доставили в больницу 2 января, ему сделали компьютерную томографию и обнаружили пятипроцентное поражение легких.

Напомним, Ланового прославили роли в таких фильмах, как "Павел Корчагин" (молодой актер сыграл знаменитого борца за дело революции, учась на третьем курсе Щукинского училища); "Алые паруса" (сыграл самого романтического героя - красавца-капитана, исполнившего заветную мечту Ассоль); "Офицеры" (Лановой подарил кинематографу образ высшей офицерской доблести); "Иду на грозу" (кинокартина о двух ученых, герой Василия Семеновича Олег Тулин ради успеха пошел на сделку с совестью) и многих других.

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