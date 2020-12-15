Что с ним сейчас

Актер Сергей Шакуров госпитализирован в Москве

Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

У Шакурова диагностировали китайский вирус.

Заболел 78-летний артист еще в октябре, у него развилась вирусная пневмония, пришлось ложиться в больницу. В конце октября Шакурова отправили на долечивание — на домашний карантин.

Но теперь состояние резко ухудшилось, его госпитализировали вновь. Сейчас медики пытаются стабилизировать состояние российского народного артиста.

Семья актера пока никак не комментировала сообщения о состоянии его здоровья.

Сергей Шакуров – российский театральный и киноактер, получивший широкую известность в семидесятых годах прошлого столетия. Снялся в более чем ста картинах и сериалах, при этом всегда активно участвовал в театральных постановках, с которых началась его карьера.

Самыми известными его работами считаются картины «Друг», «Сибириада», «Свой среди чужих, чужой среди своих», современный «Антикиллер» и популярная в конце восьмидесятых многосерийная лента «Визит к Минотавру».

Ранее мы сообщали, что умер знаменитый российский актер Борис Плотников, который сыграл роль доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

У него был диагностирован китайский вирус. Артист несколько дней находился в тяжелом состоянии на ИВЛ и скончался в среду, 2 декабря, в возрасте 71 года.

Напомним, врач Борис Бриль рассказал, как лечат китайский вирус в Израиле: «По протоколам используются…»

Как сообщала Politeka, брат знаменитого Александра Баталова молит о помощи, родня оказалась хуже врагов: "Я тут, как узник, помогите!"

Также Politeka писала, что врачи борются за жизнь Александра Ширвиндта и его жены, состояние тяжелое: "Врачи "скорой" диагностировали..."