Актер Сергей Шакуров госпитализирован в Москве
Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
У Шакурова диагностировали китайский вирус.
Заболел 78-летний артист еще в октябре, у него развилась вирусная пневмония, пришлось ложиться в больницу. В конце октября Шакурова отправили на долечивание — на домашний карантин.
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Но теперь состояние резко ухудшилось, его госпитализировали вновь. Сейчас медики пытаются стабилизировать состояние российского народного артиста.
Семья актера пока никак не комментировала сообщения о состоянии его здоровья.
Сергей Шакуров – российский театральный и киноактер, получивший широкую известность в семидесятых годах прошлого столетия. Снялся в более чем ста картинах и сериалах, при этом всегда активно участвовал в театральных постановках, с которых началась его карьера.
Самыми известными его работами считаются картины «Друг», «Сибириада», «Свой среди чужих, чужой среди своих», современный «Антикиллер» и популярная в конце восьмидесятых многосерийная лента «Визит к Минотавру».
Ранее мы сообщали, что умер знаменитый российский актер Борис Плотников, который сыграл роль доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».
У него был диагностирован китайский вирус. Артист несколько дней находился в тяжелом состоянии на ИВЛ и скончался в среду, 2 декабря, в возрасте 71 года.
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