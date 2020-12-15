Актер Сергей Шакуров госпитализирован в Москве

Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

У Шакурова диагностировали китайский вирус.

Заболел 78-летний артист еще в октябре, у него развилась вирусная пневмония, пришлось ложиться в больницу. В конце октября Шакурова отправили на долечивание — на домашний карантин.

Популярные статьи сейчас

Взбешенный Кошевой из «Квартал 95» жестко обратился к украинцам, видео: «Перестаньте…»

Сбежавшая от Тарзана Королева взбудоражила новой внешностью и не только: "без этого надутого жеребца..."

Жизнь звезды культовых фильмов оборвалась при таинственных обстоятельствах: "Тело нашли в..."

"Задержали всю семью с детьми": в одесском ТРЦ у девушки потребовали деньги за испорченный товар, видео
Показать еще

Но теперь состояние резко ухудшилось, его госпитализировали вновь. Сейчас медики пытаются стабилизировать состояние российского народного артиста.

Семья актера пока никак не комментировала сообщения о состоянии его здоровья.

Сергей Шакуров – российский театральный и киноактер, получивший широкую известность в семидесятых годах прошлого столетия. Снялся в более чем ста картинах и сериалах, при этом всегда активно участвовал в театральных постановках, с которых началась его карьера.

Самыми известными его работами считаются картины «Друг», «Сибириада», «Свой среди чужих, чужой среди своих», современный «Антикиллер» и популярная в конце восьмидесятых многосерийная лента «Визит к Минотавру».

Ранее мы сообщали, что умер знаменитый российский актер Борис Плотников, который сыграл роль доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

У него был диагностирован китайский вирус. Артист несколько дней находился в тяжелом состоянии на ИВЛ и скончался в среду, 2 декабря, в возрасте 71 года.

Напомним, врач Борис Бриль рассказал, как лечат китайский вирус в Израиле: «По протоколам используются…»

Как сообщала Politeka, брат знаменитого Александра Баталова молит о помощи, родня оказалась хуже врагов: "Я тут, как узник, помогите!"

Также Politeka писала, что врачи борются за жизнь Александра Ширвиндта и его жены, состояние тяжелое: "Врачи "скорой" диагностировали..."