Знаменитый российский актер Олег Басилашвили попал в больницу
Об этом со ссылкой на источник в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга, пишет МК.
У Басилашвили выявили китайский вирус.
Стоит отметить, что у актера хроническая болезнь легких. Ввиду этого, а также возраста, ему 86 лет, артист несколько месяцев вообще не выходил из дома, опасаясь заразиться опасным вирусом. Родные оберегали его, но вирус оказался слишком коварным.
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От кого мог заразиться человек, в течении долгого времени не покидавший жилища, сказать трудно: скорее всего, вирус принёс в дом кто-то из своих. Но в результате вслед за Олегом Басилашвили заболели его жена и дочь.
Сообщается, что сейчас Олег Басилашвили с супругой находится в одной из клиник Санкт-Петербурга.
В афише БДТ им. Товстоногова до конца января нет спектаклей с его участием.
Олег Басилашвили сыграл множество ролей, но пожалуй самыми известными, которые вряд ли кто-то не знает, это Юрий Самохвалов из культового «Служебного романа», и Платон Рябинин из «Вокзала для двоих» Эльдара Рязанова, и, конечно, Воланд в «Мастере и Маргарите».
Также на протяжении 60 лет Олег Басилашвили играет в Большом драматическом театре
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