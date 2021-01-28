Обладательница премии «Оскар» Клорис Личмен, одна из самых титулованных актрис в истории телевидения скончалась в возрасте 94 лет

Об этом сообщила ее пресс-секртарь Моник Мосс уточнив, что голливудская звезда умерла естественной смертью в своем доме в Энсинитас, Калифорния, передает NBC News.

За свою длительную карьеру Личмен получила многочисленные награды и премии. Она была удостоена премий «Оскар» и BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Последний киносеанс», основанном на бестселлере Ларри Макмертри.

Кроме того, Клорис свыше 20 раз номинировалась на «Эмми» и 9 раз становилась обладательницей этой премии, в частности 2 раза за роль Филлис Линдстром в «Шоу Мэри Тайлер Мур».

Также она известна по ролям в фильмах «Молодой Франкенштейн», «Плохой Санта» и «Малкольм в центре внимания», в котором сыграла веселую и коварную бабушку главного героя.

Свои соболезнования уже выразила Академия "Оскар" на страничке в Твиттер.

"Клорис Личмен была легендой комедии. От новаторской роли в «Шоу Мэри Тайлер Мур» до фильмов Мела Брукса и ее оскароносной роли в «Последнем киносеансе» Питера Богдановича, она никогда не теряла своей способности шокировать, радовать и удивлять нас. Ее будет не хватать", - говорится в Твите.

Стоит отметить, кроме головокружительной карьеры на телевидении Личмен преуспела и в личной жизни. С 1953 по 1979 год Клорис была замужем за голливудским импресарио Джорджем Энглундом. Этот брак принес ей пятерых детей, многие из которых связали свою жизнь с шоу-бизнесом.

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