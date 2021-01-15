Ушел из жизни знаменитый американский актер Питер Марк Ричман
Об этом сообщает издание Variety.
Согласно информации, артист скончался от естественных причин в своем доме в Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе.
Ему было 93 года.
Ричман родился в Филадельфии в 1927 году. Он снялся в фильмах "Черная орхидея" (1958), "Голый пистолет 2 1/2: Запах страха" (1991), сериалах "Династия" (1981-1989), "Беверли-Хиллз 90210" (1990-2000) и "Санта-Барбара" (1984-1993).
После карьеры актера Ричман продолжал работать в театре, в том числе режиссировать свои собственные работы «Четыре лица» и «Медаль Мюррея». Он также писал романы, рассказы и был опытным художником.
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Ранее стало известно о смерти еще одной актрисы с легендарной "Санта Барбары" Мардж Дюсей.
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