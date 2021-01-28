Все, что известно о трагедии

В России скончался народный артист СССР, знаменитый актер Василий Лановой

О смерти 87-летнего артиста стало известно поздно вечером 28 января. Как известно, не так давно актер вместе с женой Ириной Купченко заразился коронавирусом и попал в больницу с осложнениями.

Ранее в четверг появились сообщения о том, что состояние Ланового резко ухудшилось и у него наступила клиническая смерть, однако артист смог ее пережить. Однако, молитвы близких и поклонников актера не помогли и позже его сердце не выдержало и остановилось уже навсегда.

Изначально о смерти Ланового сообщила его жена. Позже раскрыл причину трагедии директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Он умер, да. Сегодня, только что. Причина — коронавирус», - сообщил он.

Ранее он рассказывал о том, что Лановой попал в реанимацию из-за ухудшения состояния.

«Это последствия COVID-19. Есть угроза жизни. Будем надеяться и молиться, чтобы все было хорошо», - говорил директор театра.

Отмечалось, что у актера было поражено 60% легких.

Лановой полюбился зрителям благодаря ролям в таких фильмах, как "Павел Корчагин", "Алые паруса" (сыграл самого романтического героя - красавца-капитана, исполнившего заветную мечту Ассоль), "Офицеры", "Иду на грозу" и многих других.

Напомним, беда с легендарным актером-красавцем Василием Лановым, сам уже не дышит: "Надежды врачей оказались тщетными".

Как сообщала Politeka, обезумевший Лановой назвал Украину "посмешищем" из-за России: "они стали слугами...".

Также Politeka писала, что российский актер Лановой с ненавистью назвал украинцев "брятьями".