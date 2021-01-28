В России скончался народный артист СССР, знаменитый актер Василий Лановой
О смерти 87-летнего артиста стало известно поздно вечером 28 января. Как известно, не так давно актер вместе с женой Ириной Купченко заразился коронавирусом и попал в больницу с осложнениями.
Ранее в четверг появились сообщения о том, что состояние Ланового резко ухудшилось и у него наступила клиническая смерть, однако артист смог ее пережить. Однако, молитвы близких и поклонников актера не помогли и позже его сердце не выдержало и остановилось уже навсегда.
Изначально о смерти Ланового сообщила его жена. Позже раскрыл причину трагедии директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
«Он умер, да. Сегодня, только что. Причина — коронавирус», - сообщил он.
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Ранее он рассказывал о том, что Лановой попал в реанимацию из-за ухудшения состояния.
«Это последствия COVID-19. Есть угроза жизни. Будем надеяться и молиться, чтобы все было хорошо», - говорил директор театра.
Отмечалось, что у актера было поражено 60% легких.
Лановой полюбился зрителям благодаря ролям в таких фильмах, как "Павел Корчагин", "Алые паруса" (сыграл самого романтического героя - красавца-капитана, исполнившего заветную мечту Ассоль), "Офицеры", "Иду на грозу" и многих других.
Напомним, беда с легендарным актером-красавцем Василием Лановым, сам уже не дышит: "Надежды врачей оказались тщетными".
Как сообщала Politeka, обезумевший Лановой назвал Украину "посмешищем" из-за России: "они стали слугами...".
Также Politeka писала, что российский актер Лановой с ненавистью назвал украинцев "брятьями".