Стало известно о смерти актера, Виктора Павлюченкова

Новость о том, что скончался артист появилась на сайте Союза кинематографистов России, сообщает Politeka.net.

Как отмечается, артист Виктор Павлюченков скончался на 58-м году жизни. Сообщается, что актер умер скоропостижно.

Актер театра и кино также был каскадером и сценаристом телевизионных передач на каналах РЕН ТВ, РТР, ТВЦ. Кроме того, Павлюченков сам сочинял песни.

Коллеги описывают артиста как дружелюбного, отзывчивого, мужественного человека.

На счету Виктора более 20 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Батюшка», «Апостол», «Атаман», «Предсказание», «До третьих петухов», "Моя прекрасная няня" и другие.

К слову, сериал "Батюшка" (2008 год) получил признание публики, однако артисту главная роль не сделала прорыва в карьере.

На сайте СтарХит появились некоторые подробности трагедии.

Так, по словам коллег, Павлюченков последние месяцы жизни вел себя странно. Он все реже появлялся на съемках и редко общался с друзьями.

Приятель звезды Василий Мищенко рассказал, что в квартире артиста появились неизвестные люди.

Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Вероятно прощание пройдет в закрытом режиме из-за пандемии.

Добавим, что артист снимался с 80-х годов, ему доставались, в основном, эпизодические и второплановые роли. Чтобы реализоваться в творчестве Павлюченков переквалифицировался в каскадера.

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