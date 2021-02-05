Умерла актриса, которая сыграла в "Звездных войнах"
Трагическую новость сообщили в NY Post.
Сердце Триши Ноубл остановилось 23 января, за несколько дней до своего 77-го дня рождения.
Актриса длительное время боролась с онкологией. Мезотелиома - это редкая форма рака тканей, выстилающих внутренние органы.
Австралийская актриса сыграла роль Джобаль Наберри в двух фильмах фантастической саги «Звездные войны».
Помимо карьеры в кино, Ноубл выступала на эстраде. В 1961 году она получила австралийскую премию Logie Awards как лучшая певица.
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