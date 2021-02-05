Умерла актриса, которая сыграла в "Звездных войнах"

Трагическую новость сообщили в NY Post.

Сердце Триши Ноубл остановилось 23 января, за несколько дней до своего 77-го дня рождения.

Актриса длительное время боролась с онкологией. Мезотелиома - это редкая форма рака тканей, выстилающих внутренние органы.

Австралийская актриса сыграла роль Джобаль Наберри в двух фильмах фантастической саги «Звездные войны».

Помимо карьеры в кино, Ноубл выступала на эстраде. В 1961 году она получила австралийскую премию Logie Awards как лучшая певица.

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В 1962 году она переехала в Европу, где продолжила певческую карьеру, а затем начала и актерскую. К 1970-м годам Триша переехала в США. Она снялась в таких в сериалах, как «Опасный человек», «Остров фантазий», «Из ниоткуда» и «Коломбо». В 1983 году она вернулась в Австралию.