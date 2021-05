Американський співак і автор пісень помер у своєму будинку

Пісні популярного артиста звучать в зарубіжних та інших фільмах, а сам він був удостоєний безлічі престижних премій.

Так, 29 травня помер 78-річний автор пісень, кантрі-співак, володар п'яти премій "Греммі" Бі Джей Томас. Артист помер у власному будинку в Арлінгтоні, пише rg.ru.

Причиною смерті став рак легенів четвертого ступеня. До слова, в кінці березня Томас сам розповів про свою хворобу в Facebook. Тоді він поділився, що проходить лікування у госпіталі в Техасі і налаштований одужати.

Зазначимо, майбутній музикант народився 7 серпня 1942 року в Оклахомі. Свій перший альбом він випустив у 26-річному віці. Загальний тираж платівок склав 70 млн копій з піснями Hooked on a Feeling, Can't Help Believing та іншими.

Головний мегахіт Raindrops Keep Fallin ' on my Head чотири тижні тримався на першому місці "гарячої сотні Billboard в 1970-му. Цю композицію можна почути в картині "Людина-павук" 2004 року, а сама Людмила Гурченко проспівала цей хіт у фільмі "Вокзалі для двох" Рязанова.

Також інструментальну версію хіта можна почути в драмі з Лановим "Здрастуйте, доктор!"(1974) і короткометражної комедії Баадура Цуладзе і Реваза Габріадзе "Удача" (1980).

Зазначимо, пісня була написана Бертом Бакараком і Хелом Девідом для вестерну " Бутч Кессіді і Санденс Кід "(1969), і отримала премію "Оскар" як оригінальна композиція до фільму.