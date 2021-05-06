Четвертого мая стало известно о смерти британского поп-певца, который был протеже Мадонны

Мадонна сообщила о смерти близкого человека в своем Твиттере, передает Politeka.net. Причиной смерти стал рак костного мозга.

На 60-м году жизни умер достойный британский поп-певец, автор песен и модель Ник Кэймен, который был протеже и близким другом Мадонны. К слову, ходили слухи, что звезды крутили роман, но артистка все отрицала.

Также известно, что Ник Кэймен участвовал в рекламе джинсов Levi's.

Кроме Мадонны о смерти артиста рассказал певец Бой Джордж.

Отметим, Айвор Невилл Кэймен родился 15 апреля 1962 года в Эссексе. В 1984 году он дебютировал в качестве модели на обложке The Face. Позже артист снялся в рекламе Levi's, где раздевался. Реклама вызвала восторг, а продажи штанов взлетели.

В 1986 году Ник Кэймен выпустил первую песню, которая заняла пятую строчку национального чарта. В этом же году певец выпустил дебютный альбом, в котором Мадонна и как бэк-вокалистка. Приложилась она и ко второй пластинке протеже.

Песни Ника звучат в фильме "Дорогая, я уменьшил детей", в шоу "Телефон полиции - 110" и "Вершина популярности", и других.

It breaks my heart to know you are gone. You were always such a kind sweet human and you suffered too much. Hope you are happier wherever you are Nick Kamen. 🙏🏼 pic.twitter.com/Cfk8vkM1Je — Madonna (@Madonna) May 5, 2021

Напомним, 13 апреля из жизни ушел звезда ВИА «Песняры» Леонид Борткевич.

Подруга Антонина Саврасова-Абрамова рассказала, что последнее время артист много пил.

Кроме того, артист боролся с сахарным диабетом. Ему был 71 год.

Напомним, умерла легендарная советская актриса и режиссер.

Как сообщала Politeka, ушел из жизни украинский певец Андрей Коропчук.

Также Politeka писала, Виктор Павлик показал сына незадолго до его смерти.