Відомий артист і співак Борис Моїсеєв відзначив своє 67-річчя в колі друзів

Відомий співак Борис Моїсеєв, який, як відомо бореться з наслідками інсульту, показав, як відзначив свій день народження в колі друзів на своїй Instagram-сторінці, пише Politeka.net.

На фото Борис Моїсеєв в теплій компанії друзів, виглядає не таким і розбитим, як про нього розповідала не так давно в інтерв'ю його подруга Альона Апіна. Вона підтримує зв'язок зі співаком, попри те, що той веде відокремлений спосіб життя. Співачка в програмі "Доля людини" поділилася, що Моїсеєв зовсім хворий, і ні з ким не бажає бачитися.

Однак на фотографіях святкування дня народження 67-річний співак сповнений бадьорості та енергії. Захисна маска злетіла з вуха артиста, і залишилася висіти з одного боку. А на одному знімку, Борис мило посміхається, а на його руці лежить дамська рука.

Фанати не залишилися осторонь і приєдналися до привітань. Вони написали безліч побажань, в яких загадали здоров'я артисту, і висловили бажання побачити Моїсеєва на сцені.

"👏👏👏🙌🙌❤️❤️ Любимо і бажаємо міцного здоров'я і більше радощів", "Згадуємо зустрічі, любимо, будьте здорові!", "👏 👏 👏❤️З днем народження! Здоров'я, здоров'я і здоров'я!!!", "Бережіть себе. Ви нам потрібні 🙌", "Вітаємо всією сім'єю, дорого Бориса з днем народження! Бажаємо якнайшвидшого відновлення після важкої хвороби, надалі, радості, сміху, добра! Будь здоровий! Багато літа😍 🔥 👏 👏 👏", "З др❤️.! Любимо, пам'ятаємо. Дай Бог здоров'я на довгі роки😍❤️🔥 🙏", "вітаю, шановний Борисе! Всіх благ Вам! Здоров'я, здоров'я! Ви нам потрібні!", "Бережи вас бог, великий трудівник і артист", "коли ти вийдеш на сцену", - написали віддані шанувальники.

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