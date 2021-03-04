66-летний певец Борис Моисеев, который несколько лет назад пережил инсульт, 4 марта празднует свой день рождения

Хотя Моисеев давно не появляется на публике и ведет очень уединенный образ жизни, сегодня в его московской квартире пройдет праздничная вечеринка. Как пишет «Стархит», поздравить артиста с днем рождения соберутся его танцевальный и музыкальный коллективы, с которыми он выступал.

Кроме того, в этот день Моисееву всегда звонит его близкая подруга — Алла Пугачева.

«Он, конечно, ждет теплых слов от нее и Максима Галкина, точно что-то душевное придумают. Алла Борисовна часто на связи, минимум, раз в месяц, поддерживает, не раз предлагала финансовую помощь, но Борис отказывался. Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что. Тем не менее, Пугачева всегда повторяет: «Я тебя услышала, и мне стало спокойнее. Боряшка, люблю, рада, что ты в хорошем настроении», - рассказал директор артиста Сергей Горох.

Как известно, Борис Моисеев в декабре 2010 года перенес инсульт, после которого так и не смог полностью восстановиться — у 66-летнего артиста парализованы верхняя губа и левая рука, затруднена речь.

В сентябре 2020 года близкие артиста сообщили, что его состояние ухудшилось.

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